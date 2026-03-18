per ex vertici mps indagine archiviata

Gli ex vertici di Mps coinvolti in un'inchiesta sui crediti deteriorati sono stati prosciolti. Erano accusati di aver truffato per 5,4 miliardi di euro, ma ora le indagini sono state archiviate. La decisione riguarda specificamente le persone che ricoprivano ruoli di rilievo nella banca al momento dei fatti contestati. La vicenda si conclude con questa archiviazione ufficiale.

Gli ex vertici di Mps, che erano accusati di truffa aggravata per 5,4 miliardi di euro in un filone dell'indagine sui crediti deteriorati della banca, sono stati archiviati. Ieri il gip di Milano Maria Idria Gurgo di Castelmenardo ha scagionato l'ex ad dell'istituto Marco Morelli, l'ex dirigente Nicola Clarelli e gli ex presidenti Alessandro Falciai e Stefania Bariatti, già prosciolti nella tranche principale. Come si legge nel provvedimento, la vicenda era nata da un esposto di Giuseppe Bivona, socio di Bluebell Partners Limited, e riguardava una ricapitalizzazione erogata alla banca dallo Stato nel 2017. Sul medesimo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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