Peppe Iodice a Domenica In | I napoletani brillano siamo motivo di invidia!

Peppe Iodice è stato ospite a Domenica In, dove ha affermato che i napoletani brillano e sono motivo di invidia. Durante l'intervista ha condiviso alcune riflessioni sulla cultura partenopea e sul loro modo di essere. La sua presenza ha attirato l'attenzione del pubblico, suscitando interesse sulle caratteristiche che rendono i napoletani unici. La puntata ha visto anche altri interventi e commenti sul tema.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dopo l’incidente avvenuto durante l’ospitata di Peppe Iodice a Domenica In, la conduttrice Mara Venier ha deciso di invitare nuovamente il comico napoletano nella prossima puntata del programma. Questo restituisce un’opportunità preziosa per promuovere il suo nuovo film, segnando un momento significativo nella carriera dell’artista. Il recente episodio ha attirato l’attenzione del pubblico quando Teo Mammucari, durante la trasmissione, ha espresso il suo disappunto riguardo al film di Iodice, dichiarandolo “imbarazzante”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Peppe Iodice a Domenica In: “I napoletani brillano, siamo motivo di invidia!” Articoli correlati Da Geolier a Sal Da Vinci e Peppe Iodice, perché l'Italia ce l'ha coi napoletani (che se ne fregano e continuano a vincere)Oltre i confini di Partenope c'è una coltre di odio latente nei confronti dei napoletani. Teo Mammucari attacca Peppe Iodice a Domenica In: “Due domande e mandalo via”Teo Mammucari interrompe l'ospitata di Peppe Iodice a Domenica In e senza aver visto il film attacca: "È imbarazzante, non fa ridere, tre minuti e... Approfondimenti e contenuti su Peppe Iodice Temi più discussi: Peppe Iodice tornerà a Domenica In dopo l’attacco di Teo Mammucari: Surreale, siamo tutti basiti; Mi batte il corazon, il debutto al cinema di Peppe Iodice - 15/03/2026; Peppe Iodice: Con Teo Mammucari episodio spiacevole. E Mara Venier lo invita di nuovo a Domenica In; Teo Mammucari attacca Peppe Iodice a Domenica In: Due domande e mandalo via. Peppe Iodice a Domenica In: I napoletani brillano, siamo motivo di invidia!Dopo l’incidente avvenuto durante l’ospitata di Peppe Iodice a Domenica In, la conduttrice Mara Venier ha deciso di invitare nuovamente il comico napoletano nella prossima puntata del programma. Quest ... napolipiu.com Peppe Iodice e le polemiche a Domenica In: «Teo Mammucari? Non ci voglio pensare»Un giornalista muore di infarto, ma resuscita durante il suo funerale: «Mi batte il corazón» è il debutto al cinema di Peppe Iodice, che ha appena concluso la ... ilmattino.it Siparietto (per modo di dire) a Domenica In Doveva essere una tranquilla intervista a Peppe Iodice… e invece è diventata una puntata di “sopravvivenza televisiva” Tra interruzioni fuori luogo, battute decisamente evitabili e momenti emotivi rovinati sul pi - facebook.com facebook « #mi batte il corazon», #peppe iodice in sala dal 19 marzo x.com