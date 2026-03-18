Pep | Mi sarebbe piaciuto giocarmela 11 contro 11 Poi scherza | Perché la gente vuole sempre licenziarmi?
Pep Guardiola ha dichiarato di aver desiderato giocare la partita 11 contro 11, aggiungendo poi scherzosamente che la gente vuole sempre licenziarlo. Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Real Madrid nel ritorno degli ottavi, ha commentato che si domanda come sarebbe andata con un numero uguale di giocatori. Non sono stati riportati commenti o dichiarazioni di altri protagonisti della partita.
Il dubbio a Pep Guardiola resta. Non se Bernardo Silva si sia meritato l’espulsione che ha reso impossibile la missione della rimonta sul Real Madrid dopo il 3-0 dell’andata, ma come sarebbe andata questa sfida di ritorno in parità numerica e non col Manchester City in 10 per 75’. “Adoro come abbiamo giocato, mi sarebbe piaciuto scoprire come sarebbe andata in 11 contro 11. Ma il calcio è così. E il Real Madrid è una squadra straordinaria che quando sbagli ti punisce” racconta nella pancia dell’Etihad, con la voce resa pesante da quello che sembra un inizio di influenza dopo aver perso 2-1 anche la partita di ritorno. “Dopo il 5-1 nelle due sfide non possiamo che fare i complimenti al Real, ma usciamo dalla Champions con la delusione di non poter sapere cosa sarebbe successo se fossimo rimasti in 11 - racconta Pep -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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