Pep Guardiola ha dichiarato di aver desiderato giocare la partita 11 contro 11, aggiungendo poi scherzosamente che la gente vuole sempre licenziarlo. Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Real Madrid nel ritorno degli ottavi, ha commentato che si domanda come sarebbe andata con un numero uguale di giocatori. Non sono stati riportati commenti o dichiarazioni di altri protagonisti della partita.

Il dubbio a Pep Guardiola resta. Non se Bernardo Silva si sia meritato l’espulsione che ha reso impossibile la missione della rimonta sul Real Madrid dopo il 3-0 dell’andata, ma come sarebbe andata questa sfida di ritorno in parità numerica e non col Manchester City in 10 per 75’. “Adoro come abbiamo giocato, mi sarebbe piaciuto scoprire come sarebbe andata in 11 contro 11. Ma il calcio è così. E il Real Madrid è una squadra straordinaria che quando sbagli ti punisce” racconta nella pancia dell’Etihad, con la voce resa pesante da quello che sembra un inizio di influenza dopo aver perso 2-1 anche la partita di ritorno. “Dopo il 5-1 nelle due sfide non possiamo che fare i complimenti al Real, ma usciamo dalla Champions con la delusione di non poter sapere cosa sarebbe successo se fossimo rimasti in 11 - racconta Pep -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pep: "Mi sarebbe piaciuto giocarmela 11 contro 11". Poi scherza: "Perché la gente vuole sempre licenziarmi?"

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