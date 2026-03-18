Pensioni scatta aumento dei requisiti per lasciare il lavoro | la tabella ufficiale dell'Inps e le eccezioni

Nel 2027 e nel 2028 i requisiti per andare in pensione aumenteranno rispetto all’attuale normativa. La decisione è stata presa dal governo Meloni attraverso l’ultima legge di bilancio, che ha stabilito nuovi parametri per l’accesso alla pensione. L’Inps ha diffuso una circolare in cui vengono specificati i dettagli relativi all’età richiesta e ai contributi necessari per poter lasciare il lavoro.