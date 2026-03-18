Pensioni 2027 l’Inps conferma un mese in più | scatta l’automatismo senza nemmeno un voto

L'Inps ha annunciato che nel 2027 le pensioni verranno aggiornate con un mese di anticipo rispetto alle scadenze previste, senza bisogno di voti o deliberazioni. La modifica riguarda l’età pensionabile che si sposterà a 67 anni e un mese, confermando l’applicazione di un automatismo. La decisione si applica senza interventi politici o approvazioni specifiche.

67 anni e un mese. Non è un dettaglio burocratico. È la distanza tra una promessa e il suo contrario. L’ INPS ha confermato con la circolare n. 28 del 16 marzo 2026 quello che la Cgil denunciava da mesi: dal 2027 per andare in pensione di vecchiaia servirà avere compiuto 67 anni e un mese di età. Dal 2028 i mesi in più saranno tre. Tutto scritto nella legge di bilancio per il 2026, tutto agganciato al meccanismo automatico di adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita: un meccanismo silenzioso, già dentro la legge, già dentro il futuro di chi lavora. Il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita non nasce oggi. Lo... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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