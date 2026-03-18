Pechino Express 2026 Tay Vines e Assane Diop | Vorremmo essere i prossimi inviati – Intervista 

Tay Vines e Assane Diop sono i due concorrenti che partecipano a Pechino Express 2026, nel nuovo episodio intitolato “L’estremo Oriente” trasmesso da Sky e disponibile anche in streaming su NOW a partire dal 12 marzo. La coppia, nota come “I Comedian”, si presenta con l’obiettivo di diventare i prossimi inviati del programma.

Tay Vines e Assane Diop, formano la coppia de “I Comedian” di “ Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente ” disponibile in prima visione assoluta da giovedì 12 marzo 2026 su Sky e in streaming su NOW. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Tay Vines e Assane Diop alla conferenza stampa di presentazione del programma che vede alla conduzione Costantino della Gherardesca. Ecco cosa ci hanno raccontato. Intervista a Tay Vines e Assane Diop (I Comedian) – Pechino Express. Siamo qui con “I Comedian” per parlare di Pechino Express. Che esperienza è stata per voi e, soprattutto, cosa avete scoperto l’uno dell’altro durante il viaggio? Assane Diop: È stata una bellissima esperienza, davvero. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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