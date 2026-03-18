Paupisi finanziamento da 1 milione di euro per la messa in sicurezza dell’immobile comunale di Largo De Marco

Il Comune di Paupisi ha ricevuto un finanziamento di un milione di euro dal Governo centrale. La somma è destinata alla messa in sicurezza dell’immobile comunale di Largo De Marco. La decisione rientra nel Piano nazionale per la tutela degli edifici e del territorio. La cifra verrà utilizzata per interventi di miglioramento e consolidamento dell’edificio comunale.

Il Comune di Paupisi ha ottenuto un finanziamento di 1.000.000 di euro erogato dal Governo centrale nell’ambito del Piano nazionale per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Il finanziamento riguarda i lavori di efficientamento ed adeguamento sismico dell’immobile di proprietà comunale sito in Largo G. De Marco. L’intervento prevede l’abbattimento e la ricostruzione della porzione in cemento armato dell’edificio, con la realizzazione di una nuova struttura conforme alle attuali normative antisismiche. La richiesta di finanziamento era stata presentata dal Comune di Paupisi nel settembre 2025 al Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale – per un bando che riguardava interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ed oggi, a distanza di pochi mesi, è arrivato l’ok definitivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paupisi, finanziamento da 1 milione di euro per la messa in sicurezza dell’immobile comunale di Largo De Marco Articoli correlati Finanziamento da un milione di euro a Pago Veiano, De Ieso: “Risultato importante”Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Pago Veiano ha ottenuto un finanziamento di 999. Leggi anche: Da Regione Lombardia mezzo milione di euro per la messa in sicurezza della Provinciale 35 Bergamo-Nembro