Antonia, sorella di Mario Ocone, è tornata a casa dopo aver trascorso la notte in ospedale a Pozzilli. Mario Ocone, invece, ha rifiutato di incontrare il padre. La donna è l’unica sopravvissuta alla strage di Paupisi. La notizia è stata confermata nella serata di ieri.

La sorella di Mario Ocone, unica sopravvissuta della strage di Paupisi, è rientrata ieri sera dall’ospedale di Pozzilli. Il giovane ha confermato che Antonia sta mostrando miglioramenti sia motori che cognitivi dopo il risveglio dal coma. La famiglia vive un momento di sollievo, pur mantenendo la distanza dal padre Salvatore, responsabile delle uccisioni. Mario Ocone descrive un percorso personale segnato da rabbia iniziale e difficoltà emotiva. Nonostante il dramma familiare, l’obiettivo attuale è procedere con cautela verso una nuova normalità. Il contatto con il genitore carcerato resta rifiutato per ora, in attesa di valutazioni future. Fragilità umana e resilienza territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paupisi: Antonia si risveglia, Mario rifiuta il padre

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