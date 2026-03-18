La prossima settimana si terranno a Praga i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, evento che chiuderà la stagione sportiva. Numerosi atleti hanno rinunciato alla partecipazione, rendendo il quadro delle competizioni molto diverso rispetto alle edizioni precedenti. Le squadre si preparano ad affrontare le gare con un numero ridotto di concorrenti, in un contesto segnato da diverse defezioni.

La prossima settimana cominceranno dal ghiaccio di Praga i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio di figura, appuntamento che chiuderà la stagione. Come di consueto, la competizione post olimpica è caratterizzata da defezioni di peso, tra cui anche numerose riguardante la squadra azzurra, vincitrice della medaglia di bronzo nel team event. Sono complessivamente quattro i forfait. Nella rassegna iridata non saranno della partita infatti Charléne Guignard-Marco Fabbri, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini e Sara Conti-Niccolò Macii. A questi si aggiunge anche il nome di Matteo Rizzo, l’ultimo in ordine cronologico ad aver rinunciato all’evento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico, trionfo di defezioni ai Mondiali. Chi parte per Praga?

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