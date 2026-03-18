Pattarello nel mirino degli pseudo-tifosi | ma lui resta uno dei grandi dell’Arezzo

In questi giorni, Emiliano Pattarello è stato oggetto di critiche da parte di alcuni tifosi, che hanno espresso commenti e giudizi senza approfondire. Nonostante le contestazioni, resta riconosciuto come uno dei giocatori più importanti dell’Arezzo. Le discussioni si sono fatte sentire sui social e tra i supporter, creando un clima di tensione attorno al suo ruolo in squadra.

In questi giorni Emiliano Pattarello è finito nel mirino di qualche pseudo-tifoso. Critiche, commenti facili, giudizi dati con troppa leggerezza. Ed è proprio per questo che vale la pena ricordare chi è davvero questo giocatore e quanto ha dato – e continua a dare – alla maglia amaranto. Già quando lo vedevo giocare in Serie D, mi sembrava impossibile non immaginarlo in categorie superiori. Una vera trazione anteriore per qualsiasi squadra: strappi improvvisi, potenza nelle gambe, progressioni che spaccano le difese. Una forza che sembra uscire da un fisico quasi da robot, solido e instancabile. Sì, parlo proprio di Emiliano Pattarello. Mister Indiani, durante un allenamento, arrivò persino a dirgli – con il suo modo diretto – che se avesse ripetuto una certa uscita avrebbe fatto meglio a trovarsi un’altra squadra. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Pattarello nel mirino degli pseudo-tifosi: ma lui resta uno dei grandi dell’Arezzo Articoli correlati De Gea Juve, il portiere spagnolo resta nel mirino dei bianconeri: ecco perché la Vecchia Signora potrebbe puntare su di luidi Redazione JuventusNews24De Gea Juve, i bianconeri non mollano la pista che porta all’estremo difensore della Fiorentina. Restes Juve, il portiere francese resta nel mirino dei bianconeri: ecco perché potrebbe diventare il favorito numero unodi Redazione JuventusNews24Restes Juve, i bianconeri sembrano scegliere il portiere con l’aiuto dell’algoritmo e il francese rappresenta una...