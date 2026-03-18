Pastore sulla sconfitta del Milan | Ha sofferto la peso di dover accorciare sull’Inter E Allegri…

Da internews24.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato la recente partita del Milan, affermando che la squadra ha sofferto la pressione di dover ridurre il divario con l’Inter. Durante un’intervista a LazioNews24, Pastore ha anche parlato di Allegri, senza entrare in dettagli specifici. La sua analisi si concentra sulla performance del Milan e sulle dinamiche della sfida di campionato.

Inter News 24 Giuseppe Pastore, giornalista e volto di ‘Cronache di Spogliatoio’ ha rilasciato un’intervista a LazioNews24.com nella quale ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri, reduce proprio da una sconfitta contro i biancocelesti. Queste le sue parole: La Lazio di Maurizio Sarri è reduce da una vittoria sorprendente contro il Milan. Ti aspettavi un risultato del genere? «La vittoria è sorprendente, la partita però no. Nel senso che è stata una partita simile a quella di Coppa Italia di dicembre e Allegri è ricaduto negli stessi errori. E’ caduto nella stessa trappola organizzata da Sarri che rimane un allenatore di altissimo livello nella preparazione delle singole partite. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Pastore sulla sconfitta del Milan: «Ha sofferto la peso di dover accorciare sull’Inter. E Allegri…»

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