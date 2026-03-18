Il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato la recente partita del Milan, affermando che la squadra ha sofferto la pressione di dover ridurre il divario con l’Inter. Durante un’intervista a LazioNews24, Pastore ha anche parlato di Allegri, senza entrare in dettagli specifici. La sua analisi si concentra sulla performance del Milan e sulle dinamiche della sfida di campionato.

Inter News 24 Giuseppe Pastore, giornalista e volto di ‘Cronache di Spogliatoio’ ha rilasciato un’intervista a LazioNews24.com nella quale ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri, reduce proprio da una sconfitta contro i biancocelesti. Queste le sue parole: La Lazio di Maurizio Sarri è reduce da una vittoria sorprendente contro il Milan. Ti aspettavi un risultato del genere? «La vittoria è sorprendente, la partita però no. Nel senso che è stata una partita simile a quella di Coppa Italia di dicembre e Allegri è ricaduto negli stessi errori. E’ caduto nella stessa trappola organizzata da Sarri che rimane un allenatore di altissimo livello nella preparazione delle singole partite. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pastore sulla sconfitta del Milan: «Ha sofferto la peso di dover accorciare sull’Inter. E Allegri…»

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