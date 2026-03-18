Passeggini vestiti e giochi Nasce ’Di mano in mano’

Sono stati presentati i nuovi punti vendita di 'Di mano in mano', un'iniziativa che offre passeggini, vestiti e giochi di seconda mano. La prima edizione si svolge in città, attirando l'attenzione di chi cerca prodotti usati di qualità a prezzi contenuti. L'apertura ha visto la partecipazione di volontari e cittadini interessati a sostenere il progetto.

Tornano in città gli inconfondibili colori e il grande calore solidale grazie alla prima edizione del mercatino ’Di mano in mano’, promosso da un gruppo di amiche in favore dall’associazione Servizio Accoglienza alla Vita (Sav) che da 40 anni è attiva sul territorio a sostegno di famiglie con bambini piccoli in difficoltà. L’iniziativa, patrocinata dall’assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara, si terrà sabato 21 e domenica 22 dalle 10 alle 17.30 in via Colomba. Passeggini, vestiti, giochi e tanto altro prenderanno nuova vita grazie alla generosità dei cittadini: tutto ciò che verrà raccolto contribuirà ad aiutare le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Passeggini, vestiti e giochi. Nasce ’Di mano in mano’ Articoli correlati Due modelle coi vestiti attaccati sfilano in passerella mano nella mano: il significatoUno dei momenti più belli alla Paris Haute Couture Week è stato la sfilata delle modelle coi vestiti intrecciati, riferimento alla filosofia... Leggi anche: Rapina a mano a mano armata al distributore di benzina, in manette 27enne Contenuti utili per approfondire Passeggini vestiti e giochi Nasce 'Di... Temi più discussi: Passeggini, vestiti e giochi. Nasce ’Di mano in mano’; ‘Di mano in mano’: arriva il mercatino solidale per sostenere le famiglie in difficoltà; Di mano in mano: a Ferrara il mercatino solidale che dona nuova vita agli oggetti e sostiene il Sav; Seconda Mano, Primo Amore: a Sulmona nasce il mercatino delle mamme per dare nuova vita agli oggetti dei bambini. Passeggini, vestiti e giochi. Nasce ’Di mano in mano’Tornano in città gli inconfondibili colori e il grande calore solidale grazie alla prima edizione del mercatino ’Di mano in mano’, promosso da un gruppo di amiche in favore dall’associazione Servizio ... ilrestodelcarlino.it Vestiti, telefoni e passeggini Soldi finiti, i vicentini riciclanoVICENZA-Anche i vicentini rici­clano. Non solo: barattano, riutiliz­zano, condividono. Con una rego­la: lasciare il denaro, quel poco che circola in questo periodo, rigo­rosamente nel portafoglio. corrieredelveneto.corriere.it 3 passeggini Chicco, 3 scelte: Urbino, Glee, Taormina. Ciascuno con le sue caratteristiche, tutti bellissimi e comfortevoli! #chicco #glee #urbino #taormina #passeggino - facebook.com facebook