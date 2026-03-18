Quattro squadre hanno passato il turno nella Champions League, tra cui Sporting Lisbona, Real Madrid, Arsenal e Psg. Questa sera si giocano gli altri ottavi, mentre l’avventura di Bodo Glimt e Manchester City si ferma agli ottavi dopo le rispettive sconfitte. Lo Sporting ha completato una rimonta, vincendo contro il Bodo dopo aver perso in Norvegia all’andata.

La grande rimonta è riuscita allo Sporting Lisbona: battuti all’andata in Norvegia dal Bodo Glimt per 3-0, i portoghesi hanno giocato una partita sempre all’attacco e anche se hanno avuto bisogno dei supplementari, hanno chiuso con un 5-0 roboante (34’ pt Inacio; 16’ st Pedro Goncalves, 33’ st Suarez (rig); 2’ 1° ts Araujo, 16’ 2° ts Nel). I portoghesi affronteranno nei quarti l’ Arsenal, che dopo l’1-1 dell’andata ha regolato il Bayer Leverkusen 2-0 (Eze, Rice), tutto facile anche sul campo del Chelsea per il PSG che dopo il 5-2 dell’andata ha vinto 3-0 (Kvaratshkelia, Barcola, Mayulu). Il match-clou tra Manchester City e Real Madrid (andata 0-3) è stato indirizzato subito dall’espulsione di Bernardo Silva e dal rigore trasformato da Vinicius jr. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Passano Sporting, Real Madrid, Arsenal e Psg. Stasera gli altri ottavi. Champions finita anche per Bodo e City

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