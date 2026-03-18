A Sora ha legato buona parte del suo percorso calcistico in quattro distinti momenti (conquistando una promozione in C2 nel 1992 e chiudendo la carriera agonistica nel 2008, ndr), mentre ad Ancona è ricordato per qualche apparizione in B e A tra il 2002 e il 2003: Pasquale Luiso, il "toro di Sora" è il doppio ex per eccellenza della sfida di domenica e, da noi contattato, fa le carte al match del Del Conero. Luiso, come giudica il campionato dell’Ancona? "Ottimo: l’Ancona si trova meritatamente al comando, per me è una squadra fisica e completa in tutti i reparti, allenata da un allenatore esperto a cui faccio i complimenti. Ho avuto modo di vederla all’opera mi ha impressionato molto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pasquale Luiso, noto come il "toro di Sora», ha giocato anche con i dorici. "Una piazza che trabocca di passione e calore». "Una squadra fisica, completa, allenata bene: l’Ancona è un carro armato in testa con merito»

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