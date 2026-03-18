Pasqua in Valle del Cicogna | 30 posti per scoprire Medil

Una passeggiata domenicale nella Valle del Cicogna, organizzata dal CTG, prevede la visita ai borghi storici di Medil e Piandelmonte, insieme a una celebrazione pasquale. L’evento coinvolge circa 30 partecipanti e si svolge in una zona caratterizzata da paesaggi naturali e strutture antiche. La giornata si concentra sull’esplorazione dei luoghi e sulla tradizionale festa pasquale.

Una passeggiata domenicale nella Valle del Cicogna, organizzata dal CTG, unirà l’esplorazione dei borghi storici come Medil e Piandelmonte a una celebrazione pasquale. L’iniziativa è fissata per il 22 marzo 2026 e punta a riscoprire la storia locale partendo dai dettagli più umili del paesaggio. L’itinerario coprirà circa 3,5 chilometri con un dislivello di 150 metri, collegando punti strategici tra Belluno e le frazioni montane. La partecipazione richiede prenotazione obbligatoria entro il sabato precedente, limitando gli ospiti a soli 30 individui per garantire l’intimità dell’esperienza. Oltre alla camminata, il programma prevede una Messa alle ore 17:00 nella chiesa di Piandelmonte, seguita da un momento di ristoro prima del rientro verso la città. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pasqua in Valle del Cicogna: 30 posti per scoprire Medil Articoli correlati Bando ASL Avellino: al via l’ammissione per 30 posti semiresidenziali al Centro Autismo di ValleL’ASL Avellino ha pubblicato il bando per l’ammissione ai 30 posti in regime semiresidenziale del Centro per l’Autismo di Valle. C’è San Pietro in Valle nell’uovo di Pasquadi Anna Marchetti Una rete bianca a maglie larghe lungo il cornicione interno a San Pietro in Valle: è la soluzione individuata da Soprintendenza e... Tutti gli aggiornamenti su Pasqua in Valle del Cicogna 30 posti... Temi più discussi: Camminata di Primavera e Pasqua con il Ctg nella Valle del Cicogna; Cambiare la coscienza per cambiare il mondo: a Belluno l’incontro con Franco Del Moro; Benessere digitale e digital detox: Fidapa organizza un duplice incontro con Alessio Carciofi. Pasqua di cultura in Valle d'AostaVisite guidate, caccia alle uova, spettacoli ed eventi culturali per grandi e piccini: la Pasqua 2023 non si compone soltanto di appuntamenti religiosi e di golosità culinarie, ma si arricchisce anche ... rainews.it Pasqua con nuvole e rovesci sparsi in Valle d'AostaNella giornata di Pasqua in Valle d'Aosta il cielo sarà molto nuvoloso con qualche rovescio sparso fino a metà giornata, da debole a moderato, specie sul settore sud-orientale, nevoso oltre ... ansa.it Il CTG propone per domenica 22 marzo un'escursione guidata nella Valle del Cicogna. Un itinerario tra Medil e Piandelmonte per scoprire la storia rurale della Valbelluna. - facebook.com facebook Alla scoperta della Valle del Cicogna: camminata di primavera tra storia e vita rurale x.com