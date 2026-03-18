Partita per L’Avana la flotilla europea

È partita ieri dall’Italia verso Cuba una missione di solidarietà internazionale denominata «European...». La flottiglia europea comprende diverse imbarcazioni e si dirige verso l’isola caraibica, dove intende portare assistenza e supporto. La partenza è avvenuta da un porto italiano, con a bordo membri di varie nazionalità coinvolti in questa iniziativa. La missione mira a rafforzare i legami tra le comunità europee e Cuba.

È partita ieri dall’Italia alla volta di Cuba la missione di solidarietà internazionale «European Convoy», che nell’ambito della campagna «Let Cuba Breathe» si congiungerà alla “flotilla” internazionale del «Nuestra América Convoy to Cuba». A bordo 5 tonnellate di medicinali e materiali sanitari raccolti in tutta Italia grazie all’iniziativa promossa da società civile, sindacati, forze politiche di sinistra e movimenti. La missione europea coinvolge delegati di 19 nazionalità. Vi prendono parte anche gli europarlamentari Ilaria Salis, Mimmo Lucano, Emma Fourreau e Marc Botenga. Sono nate due nuove newsletter. La prima: ricevi in anteprima a mezzanotte la copertina della nuova edizione del manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Partita per L’Avana la “flotilla” europea Articoli correlati La Flotilla diventa Convoy, si parte anche dall’Italia con gli aerei per l’Avana: “Rompere l’assedio a Cuba”Partiranno anche dall’Italia per essere a Cuba il 21 marzo, sul Malecon dell’Avana, con il “Nuestra America Convoy” che non sarà solo una Flotilla ma... Maltempo a Cuba, la mareggiata invade il Malecón a L'AvanaL’avanzata di un fronte freddo su Cuba ha causato domenica inondazioni lungo la costa dell’Avana, in particolare sul Malecón, con onde alte fino a... Una selezione di notizie su Partita per L'Avana la flotilla europea Discussioni sull' argomento Flotilla per Cuba, cento volontari in partenza da Milano: Solidarietà senza confini; La Flotilla per Cuba. Parte dall'Italia una spedizione con aiuti umanitari, a bordo Ilaria Salis e Mimmo Lucano; Cuba e Usa, accordo più vicino su cooperazione e turismo; Cuba, il ritorno dell’orbita americana: accordo economico o integrazione forzata?. La Flotilla diventa Convoy, si parte anche dall’Italia con gli aerei per l’Avana: Rompere l’assedio a CubaPartiranno anche dall’Italia per essere a Cuba il 21 marzo, sul Malecon dell’Avana, con il Nuestra America Convoy che non sarà solo una Flotilla ma appunto è diventata un Convoy, annunciano dagli ... ilfattoquotidiano.it Il sindaco e i suoi alleati superano l’ultimo scoglio, ma la partita politica resta aperta: decisivi assenze e scelte di responsabilità, più che i numeri della maggioranza - facebook.com facebook Raffaele #Palladino passerà alla storia per essere l’ #allenatore della centesima partita nelle competizioni europee dell’ #Atalanta. I dettagli su #zonamistamagazine x.com