Parola di Tommaso a Roma | proiezione al Cinema Farnese

Sabato 21 marzo al Cinema Farnese di Roma si terrà la proiezione del film “Parola di Tommaso”. Dopo la proiezione, ci sarà un incontro con Corrado Oddi e altri attori del cast. L’evento offre l’opportunità di vedere il film e di ascoltare direttamente gli interpreti. La serata è rivolta a chi desidera scoprire di più sulla produzione cinematografica e sui protagonisti del film.

Sabato 21 marzo al Cinema Farnese di Roma: proiezione del film “Parola di Tommaso”. Incontro con Corrado Oddi e altri attori del cast. ROMA – Sabato 21 marzo, alle ore 17, lo storico Cinema Farnese Arthouse di Roma (Piazza Campo de’ Fiori, 56) ospiterà la proiezione di Parola di Tommaso, il film diretto da Matteo Vanni e interpretato da Corrado Odd i. Al termine della proiezione, alcuni attori del cast – Corrado Oddi, Jacopo Olmo Antinori, Nicolas Zappa, Luca Ferrini, Valentina Marcanio e Rossella Ambrosini – incontreranno il pubblico in sala. Un’occasione per dialogare sulla figura di Tommaso da Celano, primo biografo di San Francesco, in una delle sale d’essai più prestigiose della Capitale Info e prenotazioni sul sito ufficiale del Cinema Farnese, al link https:www. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Parola di Tommaso” a Roma: proiezione al Cinema Farnese Articoli correlati Leggi anche: “Parola di Tommaso”: anteprima a Firenze del nuovo film su Tommaso da Celano Barbara Ronchi al cinema Eliseo introduce la proiezione di "Elisa"Con la proiezione di “Elisa” di Leonardo Di Costanzo, sabato 21 febbraio alle ore 17, al Cinema Eliseo di Cesena si apre ufficialmente l’edizione... Altri aggiornamenti su Parola di Tommaso a Roma proiezione al... Temi più discussi: Parola di Tommaso al cinema Farnese; Michelangelo e quelle parole sulla bellezza per Tommaso de’ Cavalieri (di S. Fanelli); Presentazione del libro di Tommaso Lisa Il grande libro dei tarli; Le parole di Tommaso Pobega. Parola di Tommaso arriva a Roma: il film sul primo biografo di San Francesco continua il suo successoCelano. Parola di Tommaso arriva a Roma: continua il grande successo del film sul racconto del primo biografo di San ... abruzzolive.it Dal cuore della Marsica a Piazza Campo de’ Fiori: Parola di Tommaso debutto d’autore al Cinema FarneseCelano - Roma si prepara ad accogliere un racconto che attraversa i secoli. Sabato 21 Marzo, alle ore 17:00, il film Parola di Tommaso farà il suo debutto nella Capitale, scegliendo come ... terremarsicane.it Quotidiano d'Abruzzo il Centro. Parola di Tommaso” è il film diretto da Matteo Vanni che porta sullo schermo la figura di Tommaso da Celano, il frate vissuto tra il 1190 e il 1265 e primo biografo di San Francesco d’Assisi. Corrado Oddi è protagonista e co-auto - facebook.com facebook