Un nuovo farmaco per il morbo di Parkinson è stato sviluppato utilizzando materiali derivati dai rifiuti di plastica. La produzione di questo medicinale avviene attraverso un processo che trasforma rifiuti plastici in componenti farmaceutici. La scoperta rappresenta un passo avanti nel settore farmaceutico, combinando efficacia terapeutica e sostenibilità ambientale.

Poter disporre di un farmaco per la cura del morbo di Parkinson è già una buona notizia. Il fatto che il medicinale possa essere ottenuto in modo sostenibile, trasformando i rifiuti plastici, rappresenta un ulteriore valore aggiunto. A spiegare come funziona il metodo innovativo è stata la rivista scientifica Nature Sustainability, su cui sono stati pubblicati i risultati di uno studio condotto in Scozia. Ottenere un farmaco dalla plastica. Come spiega il magazine specializzato, dunque, un team di ricercatori della University of Edinburgh è riuscito a mettere a punto una procedura che consente di convertire alcuni rifiuti di plastica in L-Dopa, uno dei farmaci di prima linea per il morbo di Parkinson. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Parkinson, un farmaco ottenuto dai rifiuti di plastica

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