Dopo un derby difficile, con un rendimento sotto le aspettative, Bonny ha incontrato difficoltà anche nella partita contro l'Atalanta. L’attaccante dell’Inter, che aveva mostrato momenti di brillantezza, ora si trova in una fase di calo, sollevando domande sul suo stato di forma e sulle sue prestazioni recenti. La squadra ha affrontato la partita senza riuscire a invertire la tendenza negativa.

La partenza era stata parecchio incoraggiante: gol all'esordio nei suoi primi 5 minuti di Inter, la prova strepitosa contro la Cremonese con graffio e addirittura 3 assist in una sola partita, gol decisivo all'Olimpico contro la Roma. Tutto questo tra fine agosto e metà ottobre, nelle prime 7 giornate di campionato. Ma poi? Poi Ange-Yoan Bonny ha perso almeno un po' di quella freschezza data forse anche dalla novità di una ambiente diverso, ed è successo specialmente nell'ultimo periodo. Certo, di mezzo si è messo anche qualche problemino fisico (caviglia, influenza, una distorsione, un guaio al polpaccio), ma l'attaccante francese è passato da un avvio sprint ad una spirale negativa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pareva una cometa, ora non brilla più: Inter, che è successo a Bonny?

Articoli correlati

Di Canio sulle difficoltà dell’Inter: «Squadra che ora non ha sicurezze. C’è una paura tremenda che succeda quello che è successo in passato…»di Redazione Inter News 24Di Canio, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così delle difficoltà dell’Inter di Chivu emerse dopo il pareggio con...

Leggi anche: Conferenza stampa Bonny post Inter Pisa: «Abbiamo una squadra forte, fatta di campioni che vogliono vincere tutto! Pazza Inter? Rispondo così»