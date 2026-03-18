Nel corso di una puntata di OA Focus, il giornalista Paolo De Laurentiis ha espresso interesse per il ritorno di Benedetta Pilato nel mondo del nuoto. Durante la trasmissione su YouTube, ha anche commentato la fortuna di Alessandra Mao, una atleta del settore. La conversazione si è concentrata prevalentemente sulle recenti attività e sullo stato attuale del nuoto italiano.

Si parla soprattutto di nuoto ad OA Focus, il programma trasmesso sul canale YouTube di OA Sport. L’ospite della puntata è il giornalista Paolo De Laurentiis, una delle firme più conosciute proprio del nuoto italiano. Con De Laurentiis si sono toccati tanti temi di quello che accade dentro e fuori dalla piscina. Un primo argomento trattato è quello che gli sportivi di adesso devono affrontare con i social e un aspetto mediatico davvero molto persistente: “L’aspetto mediatico incide tantissimo. Soprattutto gli atleti delle ultime generazioni vivono molto il rapporto con i social. Nel senso che se non c’è un determinato riscontro sul web, sui social, magari pensano di essere trascurati, pensano di non piacere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolo de Laurentiis: “Molto curioso del ritorno di Benedetta Pilato. Alessandra Mao ha una fortuna”

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