L'ex difensore del Milan Giuseppe Pancaro ha commentato la partita contro la Lazio, sottolineando che il club rossonero non ha creduto nello scudetto e criticando Rafael Leao, accusato di aver illuso la squadra e di non riuscire a mantenere una continuità nelle prestazioni. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di 'TMW Radio'.

Durante il pomeriggio di 'Maracanà', l'ex difensore di Lazio e Milan Giuseppe Pancaro ha commentato i principali temi che lascia la 29^ giornata di Serie A. Ovviamente, non poteva mancare un pensiero sulla lotta Scudetto e su Rafael Leao, con il 'caso sostituzione' avvenuto nel secondo tempo del match contro i biancocelesti. Ecco, di seguito, le sue parole a 'TMW Radio'. "L'Inter alla fine lo vincerà non per i 9 punti di vantaggio ma per il fatto che Milan e Napoli non credono di poter rimontare. Il Milan vincendo con la Lazio poteva recuperare ancora e mettere pressione, invece non ci ha creduto. Il Napoli, sotto sotto, sa che qualche chance c'è, ma non deve sbagliare". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pancaro: “Scudetto? Milan non ci ha creduto. Leao ci ha illuso, non riesce a dare continuità”

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Giuseppe Pancaro, grande ex di Milan e Lazio, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul match di stasera. Scopri di più nel primo commento! - facebook.com facebook