Panathinaikos-Vallefoglia oggi in tv Challenge Cup volley femminile 2026 | orario finale ritorno programma streaming

Oggi va in onda la partita tra Panathinaikos e Vallefoglia, valida per la finale di ritorno della Challenge Cup di volley femminile 2026. Vallefoglia ha vinto la gara d’andata al tie-break, rendendo questa sfida decisiva per il titolo. La partita si svolge in televisione e sarà disponibile anche in streaming, con orario e programma da verificare.

Vallefoglia ha sconfitto il Panathinaikos al tie-break in occasione della finale d’andata della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. La compagine marchigiana ha sprecato qualche occasione per chiudere con un punteggio più netto di fronte al proprio pubblico della Vitrifrigo Arena di Pesaro, ma è comunqu e in vantaggio e si presenterà al match di ritorno con tutte le carte in regola per fare saltare il banco. La compagine marchigiana sarà chiamata a vincere anche il c onfronto in trasferta previsto ad Atene mercoledì 18 marzo (ore 18.00 italiane), oppure a perdere al tie-break e poi aggiudicandosi il golden set di spareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Panathinaikos-Vallefoglia oggi in tv, Challenge Cup volley femminile 2026: orario finale ritorno, programma, streaming Articoli correlati Leggi anche: Vallefoglia-Panathinaikos oggi, Finale Challenge Cup volley femminile 2026: orario andata, programma, streaming LIVE Panathinaikos-Vallefoglia, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: in palio il titolo nella finale di ritornoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra... Approfondimenti e contenuti su Panathinaikos Vallefoglia oggi in tv... Temi più discussi: Vallefoglia-Panathinaikos oggi, Finale Challenge Cup volley femminile 2026: orario andata, programma, streaming; Vallefoglia ok nella finale d'andata della Challenge Cup: 3-2 contro il Panathinaikos; Megabox, storica finale: Vallefoglia questa sera affronta il Panathinaikos nella gara di andata della Challenge Cup; Finale andata | Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Panathinaikos CEV Challenge Cup (F). Megabox, sognare si può: oggi alle 18 ad Atene la finale di ritorno contro il Panathinaikos che assegna la Challenge CupVALLEFOGLIA Partita decisiva per la Megabox vallefoglia che questo pomeriggio alle 18 scende in campo ad Atene per disputare la partita ... msn.com Vallefoglia-Panathinaikos oggi, Finale Challenge Cup volley femminile 2026: orario andata, programma, streamingOggi mercoledì 11 marzo (ore 20.00) si gioca Vallefoglia-Panathinaikos, finale d'andata della Challenge Cup 2026 di volley femminile, la terza ... oasport.it In un'atmosfera da vera finale, la Megabox Vallefoglia piega il Panathinaikos dopo oltre due ore di autentica battaglia nell'andata della Challenge Cup. Il successo delle tigri al tie break è il mattoncino sul quale tentare l'impresa tra una settimana ad Atene per - facebook.com facebook Coppe europee – Conegliano e Scandicci da urlo: 3-0 ad Ankara e Fenerbahce! Vallefoglia vince 3-2 il primo atto contro il Panathinaikos Leggi la news x.com