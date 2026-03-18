Pallacanestro Il Vela ospita l’Audace Pescia

Il Vela basket affronta questa sera l’Audace Pescia in una partita valida per il campionato di pallacanestro. La squadra di casa cerca punti importanti in un turno infrasettimanale, mentre gli avversari arrivano con l’obiettivo di ottenere una vittoria. La partita si svolge nel rispetto delle regole e senza variazioni rispetto al programma stabilito dal calendario.

Come dice il calendario, ancora un’infrasettimanale per il Vela disperatamente alla ricerca di punti nella speranza che poi possano bastare per la salvezza. L’avversario odierno l’Audace Pescia, seconda in classifica, non è certo in questo senso il cliente ideale. Per vincere, capitan Ghiselli e compagni dovranno fare miracoli contro una squadra, almeno sulla carta, decisamente più forte. In realtà può accadere di tutto ma di certo non si può pensare ad un successo dei ragazzi di Bonuccelli comunque sempre (o quasi.) pronti a lottare e vender cara la pelle. Di fronte a loro una tra le migliori squadre del girone e tra le più difficili da battere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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