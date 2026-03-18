Palla di fuoco dal cielo dopo il boato casca il meteorite in Usa

Martedì mattina negli Stati Uniti si è verificato un avvistamento di un meteorite che ha attraversato il cielo in diversi stati, dall'Ohio alla Pennsylvania e al Dakota del Nord. Dopo aver prodotto un forte boato, una palla di fuoco è apparsa nel cielo in pieno giorno, prima di disintegrarsi in frammenti prima di toccare terra. Nessuna informazione su danni o conseguenze immediate è stata riportata.

(Adnkronos) – Un "boato", poi una palla di fuoco dal cielo in pieno giorno. E' questo quanto accaduto negli Usa martedì mattina, quando un meteorite è stato avvistato in diversi stati, dall'Ohio alla Pennsylvania passando per il Dakota del Nord, per poi disintegrarsi in frammenti prima dell'impatto. La scena spettacolare è stata ripresa da diversi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Si tratta di una meteora luminosa (bolide/palla di fuoco) dello sciame delle Normidi Gamma, che raggiunge il picco tra il 14 e il 15 marzo. La scia verdastra e la velocità corrispondono a un piccolo frammento di asteroide che si sta bruciando nell'atmosfera, x.com