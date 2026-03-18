Padova | rete droga smantellata cooperative sotto inchiesta

Oggi a Padova, le forze dell’ordine hanno smantellato una rete di spaccio attiva nel carcere della città. L’operazione, condotta congiuntamente dalle autorità, ha portato all’arresto di diverse persone e alla chiusura di alcune cooperative coinvolte nel traffico di sostanze illegali. L’indagine, avviata dalla procura locale, si è concentrata sui canali di distribuzione e sulle modalità di gestione interna del sistema.

La rete di spaccio nel carcere di Padova è stata smantellata oggi, mercoledì 18 marzo 2026, grazie a un’inchiesta coordinata dalla procura padovana. La polizia penitenziaria ha eseguito arresti mirati contro una struttura organizzata che introduceva cocaina e dispositivi elettronici all’interno dell’istituto detentivo. I sequestri hanno portato alla luce cellulari, chiavette per la connessione internet e sostanze stupefacenti, elementi chiave per il funzionamento della rete criminale. L’indagine ha ricostruito una precisa ripartizione dei ruoli, evidenziando come il traffico generasse affari per decine di migliaia di euro in poco tempo. Il ruolo delle cooperative e la catena di approvvigionamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova: rete droga smantellata, cooperative sotto inchiesta Articoli correlati 5 milioni sequestrati: smantellata rete droga Roma-LitoraleUn patrimonio stimato in circa 5 milioni di euro è stato sequestrato oggi, venerdì 6 marzo 2026, dalle forze dell'ordine romane. Leggi anche: Droga, smantellata rete criminale internazionale: arresti anche a Bergamo Aggiornamenti e notizie su Padova rete droga smantellata... Temi più discussi: PADOVA | DROGA E CELLULARI TRA LE CELLE: IL BLITZ AL CARCERE DUE PALAZZI; Cocaina nell’Alta Padovana, smantellata una rete di spaccio: estradato dalla Spagna l’ultimo indagato; Carceri, Delmastro (FdI): smantellata rete di spaccio a Padova, lo Stato c’è; Droga nelle palline da tennis e nello spezzatino, smantellata rete di spaccio nel carcere di Pescara [VIDEO]. PADOVA | DROGA E CELLULARI TRA LE CELLE: IL BLITZ AL CARCERE DUE PALAZZIAntenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978. antennatre.medianordest.it Droga nelle palline da tennis e nello spezzatino, smantellata rete di spaccio nel carcere di Pescara [VIDEO]Svariati modi per far entrare stupefacenti e telefoni cellulari nella casa circondariale. C'era perfino chi occultava i materiali per via endorettale. Organizzazione smantellata dai carabinieri: esegu ... ilpescara.it Giulio Contin “Riccardo” Nato a Padova l’11.11.1906, esercente di una latteria, aderì nel 1925 alla federazione giovanile comunista. Nel ’26 fu arrestato e nel ’28 fu condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione. Uscito nel ’32 per l’amnistia del decennale, fu nuo - facebook.com facebook Filip #Stankovic lo ha fatto ancora: il Venezia domina il Padova, ma lui si produce in un'altra parata capolavoro x.com