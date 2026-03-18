Pachy Scognamiglio, vocal coach noto in Italia, ha commentato il talento di Elettra Lamborghini, definendola molto intelligente. Ha anche precisato che Olly non urla, contraddicendo alcune percezioni comuni. Nel corso di un’intervista, ha spiegato come si prepara la voce di un artista in vista di eventi come Sanremo o un tour, offrendo uno sguardo sulle tecniche di allenamento vocale.

Come si prepara una voce di un artista per Sanremo o per un tour? Lo abbiamo chiesto a Pachy Scognamiglio, uno dei vocal coach più famosi d'Italia. Ha curato tra gli altri Elettra Lamborghini, Samurai Jay, ma anche Mahmood, Olly, Elodie ed Emma, tra gli altri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Perché Elettra Lamborghini si è lamentata con Laura Pausini e Carlo Conti dei “festini bilaterali” a SanremoElettra Lamborghini, dopo le storie su Instagram in cui si è sfogata dei rumori notturni provenienti dalle feste sanremesi, si è espressa anche con...

Come si prepara Elettra Lamborghini per Sanremo 26, la routine tra aerosol e corsa: “Sono a regime strettissimo”Elettra Lamborghini ha condiviso sui social la sua preparazione pre Festival di Sanremo 2026, dove sarà in gara con il brano Voilà.

Contenuti utili per approfondire Pachy Scognamiglio

Pachy Scognamiglio, vocal coach: Elettra Lamborghini è molto intelligente. Olly? Non urla, si sbaglianoCome si prepara una voce di un artista per Sanremo o per un tour? Lo abbiamo chiesto a Pachy Scognamiglio, uno dei vocal coach più famosi d'Italia ... fanpage.it

Il secondo giro di giostra, storia che diventa esempio: il libro di Pachy Vocal CoachNon solo un racconto, ma una storia che può essere d’esempio, per tutti: Il secondo giro di giostra è il primo libro di Pachy Scognamiglio, che tutti conoscono come Vocal Coach di molte delle più ... tg24.sky.it