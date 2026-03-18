pace e gas come sta lavorando il governo in vista del vertice ue

Il governo sta preparando la sua posizione in vista del prossimo vertice Ue, con attenzione ai temi di pace e gas. Sul tavolo ci sono anche le tensioni in Medio Oriente, con il Consiglio europeo che dovrà valutare la crisi bellica e le sue ripercussioni sulla NATO e sul Mediterraneo, oltre alle questioni energetiche legate alle tensioni tra Iran e altri paesi.

Iran e energia, energia e guerra. Il prossimo Consiglio europeo dovrà fare il punto sulla crisi in Medio Oriente centrando un doppio focus sul lato bellico (e quindi con le implicazioni Nato e mediterranee) nonché sul versante energetico. Una sorta di pace e gas come traccia che bisognerà tenere ben presente a tutti i livelli. L’Ue infatti ha una paura di fondo: che aumentino gli acquisti dettati dal panico a causa della diminuzione delle riserve di gas. Particolare che potrebbe avere una serie di effetti a catena, sia economici che geopolitici. Al primo posto c’è ovviamente la speculazione di massa, con le decisioni che andranno prese nei prossimi tre mesi, ma prima dell’inverno. 🔗 Leggi su Formiche.net

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