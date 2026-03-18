Oz Perkins, figlio dell’attore Anthony Perkins e della fotografa Berry Berenson, è cresciuto in una famiglia nota a Hollywood. È un regista e attore che ha scelto di lavorare nel mondo del cinema, portando avanti una carriera che si concentra su film e progetti propri. Recentemente ha parlato della paura legata alla morte, sottolineando che il vero timore non riguarda il momento finale, ma le persone che si lasciano dietro.

Questo articolo è pubblicato sul numero 12 di Vanity Fair. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. Oz Perkins, allora, aveva 28 anni. «Per me l’esperienza della morte di mia madre», ha raccontato, «è stata: “Eh? Aspetta un attimo. È una cosa che può davvero succedere?”». Non sorprende che, da oltre un decennio, il suo cinema horror (Gretel e Hansel, Longlegs, The Monkey), più che inseguire lo spavento facile, interroghi l’ignoto, la perdita, la paura primordiale di ciò che non possiamo controllare. Keeper, al cinema dal 12 marzo, lo conferma. In scena Liz (Tatiana Maslany), Malcolm (Rossif Sutherland, figlio di Donald) e una baita isolata scelta per festeggiare un anniversario. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Oz Perkins: «La vera paura non è cosa succede quando muori. È pensare a chi lasci indietro»

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