Osservatore Palma | André assomiglia ad Ederson Lui è il prototipo del centrocampista moderno box-to-box

L’osservatore Marco Palma è stato ospite a 'Maracanà' e ha commentato il profilo di André, centrocampista che richiama l’aspetto di Ederson. Palma ha descritto André come il modello del centrocampista moderno box-to-box, sottolineando le sue caratteristiche fisiche e tecniche senza approfondire le motivazioni dietro il suo stile di gioco. Queste osservazioni si concentrano sulle sue qualità in campo e sul suo ruolo nel team.

Uno dei nomi che il Milan sta trattando da diverso tempo per la prossima stagione è il centrocampista brasiliano del Corinthians André. Dopo che la trattativa sembrava ad un passo dal chiudersi, l'affare si è complicato a causa dell'esposizione mediatica a cui è stato esposto nei giorni successivi. Ora stanno proseguendo i dialoghi per arrivare a dama ma ogni giorno che passa, le possibilità di vedere il classe 2006 al Milan diminuiscono sempre di più. Intanto, in diretta a 'Maracanà', l'osservatore di talenti Marco Palma ha approfondito il profilo che i rossoneri hanno nel mirino da tempo, ricordando la sua somiglianza col centrocampista dell'Atalanta Ederson e il valore di mercato che si aggira attorno ai 18 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Osservatore Palma: “André assomiglia ad Ederson. Lui è il prototipo del centrocampista moderno box-to-box” Articoli correlati Leggi anche: Morte Domenico Caliendo, in Procura il testimone segreto: fu lui ad aprire il box con il cuore Inter, Adani incorona Zielinski: «È lui il centrocampista moderno»Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato...