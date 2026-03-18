A Oslo, Marius Borg Høiby, figlio della principessa ereditiera Mette-Marit, è stato condannato a sette anni di carcere. La sua vicenda giudiziaria include diversi problemi con la legge, che hanno attirato l’attenzione pubblica sulla famiglia reale. La sentenza è stata resa nota nelle ultime ore e riguarda specifici episodi giudiziari di cui si è parlato molto negli ultimi tempi.

Marius Borg Høiby, figlio della principessa ereditiera Mett-Marit, ha alle spalle vari problemi con la legge. Il 2 febbraio è iniziato il processo e l’imputato deve rispondere fino a 40 capi d’accusa. Tra i più gravi, i presunti stupri a danno di alcune sue ex fidanzate. Uno scandalo che pesa sulla corona dal 2024 e che si aggiunge ad altri problemi della famiglia reale Un’inchiesta lunga e ingarbugliata quella che riguarda il figlio della principessa ereditiera norvegese, Mette-Marit.La Procura di Oslo ha chiesto 7 anni e 7 mesi per Marius Borg Høiby, sotto processo dal 2 febbraio per 38-40 capi d’accusa. Tra le accuse più gravi, si trovano quelle deipresunti quattro stupri ai danni delle ex fidanzate, che sarebbero avvenuti mentre loro stavano dormendo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Oslo: 7 anni per il figlio della principessa Mette-Marit

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