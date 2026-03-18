All'evento degli Oscar 2026, Jane Fonda e Barbra Streisand si sono trovate coinvolte in una disputa pubblica. La questione è nata dopo che l’Academy ha deciso di affidare a Streisand il tributo a Robert Redford, lasciando Fonda fuori. La discussione tra le due attrici ha acceso l’attenzione degli spettatori e dei media presenti alla cerimonia.

La tensione tra Jane Fonda e Barbra Streisand ha acceso un dibattito acceso sugli Oscar del 2026, scatenato dalla scelta dell’Academy di affidare il tributo a Robert Redford alla seconda attrice. La contesa nasce dal fatto che Fonda, pur avendo lavorato con il regista scomparso in quattro film su cinque decenni, si è sentita esclusa dall’onore di ricordare l’icona del cinema americano morto nel 2025 all’età di 91 anni. L’attrice vincitrice di due premi della Accademia ha espresso il suo scontento sottolineando la profondità del legame professionale con Redford, citando opere come La Caccia di Arthur Penn, A Piedi Nudi Nel Parco, Il Cavaliere Elettrico e Le Nostre Anime di Notte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oscar 2026: Fonda e Streisand si sfidano per Redford

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