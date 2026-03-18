Orim a fuoco | vigili e carabinieri in azione a Piediripa

Nella serata del 17 marzo 2026, i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti allo stabilimento Orim di Piediripa, vicino a Macerata, a causa di un principio d’incendio che ha provocato un allarme tempestivo. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto per verificare la situazione e contenere eventuali danni. L’intervento ha coinvolto diverse unità di emergenza.

Un principio d’incendio ha scatenato un allarme immediato presso lo stabilimento Orim a Piediripa, nei pressi di Macerata, nella serata del 17 marzo 2026. L’evento si è verificato verso le ore 21:00, quando fiamme sono apparse su un cumulo di materiale solido all’interno di uno dei capannoni aziendali. Sebbene il rogo sia stato contenuto rapidamente grazie ai sistemi di rilevamento interni, la presenza di fumo visibile dall’esterno ha generato preoccupazione immediata nella comunità locale. La tempestività delle procedure attivate dalla società ha permesso di evitare danni maggiori, ma l’episodio ha richiesto l’intervento massiccio dei vigili del fuoco e dei carabinieri per monitorare la situazione nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orim a fuoco: vigili e carabinieri in azione a Piediripa Articoli correlati Camion a fuoco in autostrada A11: tratto chiuso verso Pisa, vigili del fuoco in azione, le strade alternativePistoia, 26 gennaio 2026 – Disagi alla circolazione nel pomeriggio di oggi, 26 gennaio, sulla autostrada A11, la Firenze Mare, dove poco dopo le 15... Rifiuti speciali a fuoco, scatta l’allarme alla OrimMacerata, 17 marzo 2026 – Allarme questa sera per un principio d’incendio alla Orim, l’azienda di rifiuti speciali di Piediripa, a Macerata. Una raccolta di contenuti su Orim a fuoco vigili e carabinieri in... Rifiuti speciali a fuoco, scatta l’allarme alla OrimMacerata, fumo da un capannone per un principio d’incendio partito da un cumulo di materiali: arrivano i vigili del fuoco ... ilrestodelcarlino.it Rogo alla Orim, 3 ore da incubo Colonne di fuoco ed esplosioniPer fortuna non si sono registrati morti e feriti tra gli operai che erano all'interno dello stabilimento, anche se il rischio di inquinamento ambientale potrà essere scongiurato solo dopo che l'Arpam ... corriereadriatico.it