A Orgosolo, le forze dell'ordine hanno trovato droga e 1500 euro in una casa e hanno denunciato un giovane del paese per spaccio. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, senza ulteriori dettagli su eventuali complicazioni o altri soggetti coinvolti. La vicenda si è conclusa con la denuncia del giovane e il sequestro di sostanze stupefacenti e denaro.

Un giovane di Orgosolo è stato denunciato per spaccio dopo il ritrovamento di droga e contanti nella sua abitazione. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato con supporto specializzato, ha portato al sequestro di 60 grammi di marijuana e 1500 euro in contanti. Le indagini preliminari sono attualmente in corso e la responsabilità effettiva dell’indagato sarà valutata nel corso del processo. Le forze dell’ordine hanno agito in seguito a un aumento delle attività criminali registrate nelle ultime settimane nel territorio del paese. L’intervento delle forze dell’ordine. La reazione delle autorità non è stata casuale ma scaturita da una precisa necessità di controllo sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orgosolo: droga e 1500 euro sequestrati, giovane denunciato

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