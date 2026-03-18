Ordine commenta il cambio di Leao | Ora toccherà a Max riportare tutti alla vecchia e sana abitudine

Nel suo editoriale per il 'CorSport', Franco Ordine ha commentato il cambio di Leao, sottolineando che ora sarà compito di Max riportare tutti alla vecchia e sana abitudine. La decisione ha suscitato reazioni e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il tecnico si prepara a guidare la squadra verso nuovi obiettivi. La situazione rimane al centro dell’attenzione nel mondo del calcio.

Il giornalista Franco Ordine, nel suo editoriale per il 'Corriere dello Sport', ha voluto parlare del Milan uscito sconfitto dalla gara con la Lazio. In particolare, si è voluto soffermare sul discusso episodio al momento del cambio di Leao. Importante il ruolo di Massimiliano Allegri per ricompattare lo spogliatoio dopo ciò che si è visto all'Olimpico. Ecco, di seguito, un estratto dal suo editoriale. Franco Ordine ha proseguito: "Questa volta la corsa del capitano Maignan e l’abbraccio di Allegri che ha con il portoghese un rapporto sano, hanno reso meno traumatico l’evento. Forse Leao dovrebbe anche comprendere che Pulisic il quale non ha “visto” quei due corridoi dove infilare il pallone per servirlo in area, non lo ha fatto per gelosia professionale o ancora meno per egoismo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ordine commenta il cambio di Leao: “Ora toccherà a Max riportare tutti alla vecchia e sana abitudine” Articoli correlati Leggi anche: Antonelli: "Non vedo l'ora di partire davanti a tutti. Vorrei riportare l'Italia a vincere" Il nuovo Milan va al Max. Leao, centravanti da vetta. Scommessa (per ora) vinta. Allegri vola senza ricambiL’aria della rivoluzione, silenziosa e sostanziosa, soffiava sul Milan già da quest’estate, già dai primi giorni targati Massimiliano Allegri: "Si va...