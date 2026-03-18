Orbetello piange Mauro | il re delle granatine se ne va

Orbetello si risveglia con il dolore per la scomparsa di Mauro Panfili, conosciuto come il re delle granatine, che aveva 70 anni. La città si stringe intorno alla famiglia e ai tanti che lo hanno conosciuto, ricordando il suo ruolo nel mondo delle dolci e la sua presenza quotidiana nel centro. La notizia ha suscitato commozione tra cittadini e amici.

Orbetello si sveglia con il vuoto lasciato da Mauro Panfili, scomparso all’età di 70 anni questa mattina. La notizia ha scosso la comunità lagunare, trasformando un chiosco storico davanti all’ex ospedale in un simbolo di perdita collettiva. Si tratta non solo della scomparsa di un venditore di granatine, ma dell’estinzione di un punto fermo nella vita quotidiana degli orbetellani. L’uomo era una figura nota per generazioni, celebre per le sue granatine e per la sua indole gioiosa che rendeva ogni passaggio una sosta significativa. La sua assenza lascia un bar silenzioso, dove prima regnavano risate e conversazioni amichevoli. Le reazioni spontanee sui social media confermano quanto fosse radicata la sua presenza nel tessuto sociale del paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orbetello piange Mauro: il re delle granatine se ne va Articoli correlati San Severo piange Cecchino Damone, se ne va un pezzo di storia della politica localeSi è spento nella notte, all’età di 87 anni, Francesco Damone, detto Cecchino, ex consigliere regionale della Puglia e figura autorevole del panorama... Lo investe, gli chiede se va tutto bene e poi se ne vaÈ il caso successo nei giorni scorsi nei pressi del ponte dei Cavalleggeri a Trento, con protagonisti un'automobilista e un giovane travolto mentre...