Orario DSGA AIDA Scuole scrive al ministro e ai sindacati | No all’assorbimento dello straordinario nell’indennità

L’associazione AIDA Scuole ha scritto una lettera al ministro dell’istruzione e ai sindacati per esprimere il proprio dissenso riguardo all’ipotesi di assorbire lo straordinario nell’indennità. La presidente Maria Grazia Spina ha sottolineato la posizione dell’organizzazione, evidenziando il rifiuto di questa proposta senza approfondimenti ulteriori. La missiva è stata inviata in risposta a questioni legate all’orario dei DSGA nelle scuole.

L’associazione AIDA Scuole, con una lettera firmata dalla presidente Maria Grazia Spina e indirizzata al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, interviene sul dibattito aperto dall’articolo 56 del contratto 2019-2021, relativo al trattamento economico e all’orario di lavoro dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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