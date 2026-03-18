Ora legale 2026 | il cambio che sconvolge l’Umbria

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, gli orologi in Italia verranno spostati un'ora avanti, segnando l'inizio dell'ora legale. Questo cambiamento riguarda anche l’Umbria, che adeguerà gli orari alle nuove disposizioni. La modifica avverrà in modo automatico, senza necessità di interventi manuali, e interesserà tutti gli apparecchi che si aggiornano in modo digitale.

Nella notte tra il sabato 28 e la domenica 29 marzo 2026, le lancette degli orologi italiani subiranno uno spostamento in avanti di un’ora. Questo cambiamento trasformerà le due del mattino nelle tre, anticipando l’alba ritardata di un’ora e regalando un’ora supplementare di luce nel pomeriggio. La decisione segue il calendario europeo stabilito dal 2001, che fissa l’inizio dell’ora legale all’ultima domenica di marzo. L’istituzione non è nata ieri: la pratica risale al 1916, anno in cui la Camera dei Comuni britannica diede il via libera alla misura. In Italia l’adozione definitiva avvenne con una legge del 1965, in un periodo storico segnato da un enorme fabbisogno energetico nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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