Oppo Find X9 Ultra | 200MP e 7050mAh arriva presto

Le indiscrezioni indicano che il nuovo Oppo Find X9 Ultra sarà dotato di una fotocamera principale da 200 megapixel e di una batteria da 7050 mAh. Il dispositivo è previsto in uscita nel mercato cinese nel prossimo mese, secondo le informazioni trapelate. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma le specifiche tecniche stanno facendo molto parlare.

Le indiscrezioni tecniche sul futuro Oppo Find X9 Ultra emergono con precisione chirurgica, anticipando un lancio previsto per il mese prossimo nel mercato cinese. I dati trapelati indicano l’adozione del processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, distinguendosi nettamente dagli altri modelli della famiglia che utilizzano il chipset MediaTek Dimensity 9500. Il dispositivo promette uno schermo LTPO AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione QHD+ e luminosità di picco pari a 3.600 nit, capace di raggiungere i 144 Hz di frequenza di aggiornamento variabile. La struttura fisica combina metallo ed ecopelle, presentando due moduli sporgenti sul retro che richiamano esteticamente le macchine fotografiche tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oppo Find X9 Ultra: 200MP e 7050mAh, arriva presto Articoli correlati Oppo Find X9 Ultra: fotocamera da 200 MP mette ko Vivo X300 UltraL’Oppo Find X9 Ultra dovrebbe arrivare in Cina poco dopo il lancio del Vivo X300 Ultra, la cui data di uscita ufficiale è già stata confermata per il... Vivo x300 ultra in arrivo a marzo, oppo find x9 ultra in aprile con fotocamere da 200 mpfonti di rumor indicano che il Vivo X300 Ultra potrebbe essere presentato nel corso della seconda metà di marzo, con l’OPPO Find X9 Ultra che... Oppo Find X9 Ultra 5G | Dual 200MP Telephoto Camera | 7000Mah | 120W | Launch Date! Una raccolta di contenuti su Oppo Find Temi più discussi: Confronto fotocamere: XIAOMI 17 Ultra contro i top Vivo X300, Oppo Find X9 Pro, iPhone 17 Pro, Galaxy S26 Ultra; Oppo Find X9 Ultra, trapela la presunta scheda tecnica completa; Oppo Find X9 Ultra svela la fotocamera periscopica 10x; OPPO Find X9 Ultra certificato NBTC: arriva il lancio globale. L'ultima fuga di notizie sulle specifiche di Oppo Find X9 Ultra non lascia nulla all'immaginazioneUna nuova fuga di notizie ha condiviso le specifiche chiave di Opp Find X9 Ultra, che dovrebbe arrivare ad aprile. Si dice che il telefono sia alimentato dallo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e sia supportat ... notebookcheck.it Nuove uscite di OPPO: Find X9 Ultra, Find X9s Pro e OPPO Pad5 Pro in arrivo ad aprileScopri le novità di OPPO: Find X9 Ultra, Find X9s Pro e Pad5 Pro in arrivo ad aprile. Dettagli e aspettative sui nuovi flagship. xiaomitoday.it OPPO Find N6 ufficiale: super sottile e (quasi) senza piega x.com OPPO Find X9 Ultra, il miglior zoom 10x mai visto su uno smartphone #Oppo https://gizchina.it/2026/03/oppo-find-x9-ultra-zoom-ottico-10x-specifiche/ - facebook.com facebook