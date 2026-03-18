Mercoledì 18 marzo 2026, alle 08:46, si è acceso il dibattito sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale locale con il lancio di OpenClaw. AMD ha annunciato il progetto, che punta a sviluppare soluzioni di AI autonome e gestite in locale. La discussione si concentra sui rischi per la privacy con l'uso di sistemi che elaborano dati direttamente sul dispositivo senza affidarsi al cloud.

Mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 08:46, il dibattito sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale locale si accende intorno a OpenClaw. AMD sta spingendo l’adozione di questo agente autonomo sui sistemi Ryzen AI Max e GPU Radeon, nonostante le preoccupazioni diffuse sulla sua pericolosità potenziale. La questione non riguarda solo la potenza di calcolo, ma il rischio che un software con accesso completo al sistema operativo possa compromettere la privacy dell’utente. La promozione di progetti come RyzenClaw e RadeonClaw sembra ignorare le critiche secondo cui eseguire agenti AI in locale non elimina i rischi, ma li sposta direttamente sul dispositivo dell’utente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OpenClaw: AMD spinge l’AI locale, ma il rischio privacy

Articoli correlati

SwitchBot AI Hub: cos’è e perché cambia il concetto di smart home con OpenClaw in localeSi tratta del primo hub domestico che supporta OpenClaw eseguendolo in locale, senza bisogno di PC sempre accesi o server cloud esterni, a vantaggio...

Galaxy S26 ufficiale: Samsung spinge l’AI “in background”, alza la privacy su Ultra e aggiorna tutto il pacchettoGalaxy Unpacked 2026: tre modelli, un obiettivo: rendere l’AI “invisibile”, utile e sicura, con un salto netto su privacy e prestazioni (soprattutto...

Altri aggiornamenti su OpenClaw AMD spinge l'AI locale ma il...

Perché AMD promuove OpenClaw se per molti è pericoloso?Analisi tecnica dell’esecuzione locale di OpenClaw su sistemi AMD Ryzen AI Max e GPU Radeon, tra architettura hardware, stack ROCm, limiti operativi e attenzione alla sicurezza. msn.com

AMD pubblica una guida per eseguire OpenClaw in locale su Windows: ecco RyzenClaw e RadeonClawAMD ha pubblicato una guida per eseguire gli agenti AI di OpenClaw in locale su Windows usando due configurazioni hardware ribattezzate RyzenClaw e RadeonClaw. L'obiettivo è dimostrare la fattibilità ... hwupgrade.it