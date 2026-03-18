La seconda stagione di One Piece ha raggiunto 16,8 milioni di visualizzazioni su Netflix, segnando un calo rispetto ai numeri della prima stagione. La serie continua a essere tra le più viste sulla piattaforma, anche se con risultati inferiori rispetto al debutto iniziale. Il dato evidenzia come la produzione mantenga comunque un buon livello di interesse tra gli spettatori.

La seconda stagione di One Piece debutta con 16,8 milioni di visualizzazioni su Netflix, in calo rispetto alla prima. Nonostante ciò, offre un dato curioso: la stagione 1 torna in classifica grazie al debutto della seconda stagione. I numeri, nel mondo dello streaming, raccontano sempre più di quanto sembri, e nel caso di One Piece, il debutto della seconda stagione apre una lettura interessante: meno esplosiva rispetto all'esordio del 2023, ma ancora abbastanza forte da dominare la scena globale. Anzi, così forte da riportare in classifica la prima stagione. Un debutto più contenuto, ma ancora da leader La seconda stagione di One Piece su Netflix ha esordito con 16,8 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - One Piece 2 spinge la stagione 1 in classifica: è questo il dato chiave per Netflix

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