omicidio liliana resinovich sebastiano visintin fa il nome della nuova persona indagata per frode processuale

Sebastiano Visintin ha identificato pubblicamente la persona indagata per frode processuale nel caso dell'omicidio di Liliana Resinovich. La notizia è stata comunicata durante un'intervista, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le accuse specifiche. La scoperta rappresenta un passo importante nelle indagini che proseguono sotto il coordinamento delle autorità competenti.

Sebastiano Visintin, che attualmente è indagato per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich, ha dichiarato che nel mirino degli inquirenti c’è un nuovo sospettato. Il 74enne ha fatto il nome di Giacomo Molinari, ossia un tecnico che l’11 gennaio 2022 partecipò all’esame autoptico sui resti della donna 63enne, trovata morta la settimana precedente a Trieste. Omicidio Liliana Resinovich: Sebastiano Visintin rivela il nome del nuovo indagato La teoria del depistaggio e il giallo sulla vertebra T2 Visintin su Claudio Sterpin: "Non parlo delle persone che non ci sono più" Omicidio Liliana Resinovich: Sebastiano Visintin rivela il nome del nuovo indagato “Si tratta del preparatore anatomico, Giacomo Molinari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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