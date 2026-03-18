Omicidio Ilaria Sula Mark Samson confessa | L' ho colpita al volto non so quante volte Non so spiegare cosa mi è preso

Mark Samson ha confessato di aver colpito Ilaria Sula al volto più volte, senza riuscire a spiegare cosa lo abbia spinto a farlo. Ha riferito di essersi presentato a casa della giovane durante la notte, ma di essere stato respinto con rabbia. La confessione è arrivata nel corso delle indagini su un omicidio che ha sconvolto la comunità.

Samson ha raccontato di essersi presentato a casa della giovane nel cuore della notte, venendo però respinto con rabbia. Quel rifiuto avrebbe segnato un punto di rottura Mark Samson ha parlato davanti alla terza Corte d’Assise di Roma dei momenti che hanno portato alla morte della sua ex fida. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Ilaria Sula, Mark Samson confessa: "L'ho colpita al volto non so quante volte. Non so spiegare cosa mi è preso" Articoli correlati Femminicidio Ilaria Sula, Samson in aula:“Non so cosa mi è preso, l’ho colpita al volto”Deposizione del 23enne reo confesso per l’omicidio dell’ex fidanzata Ilaria Sula. Femminicidio di Ilaria Sula, Samson in aula: «L’ho colpita al volto non so quante volte. Avevo un velo sugli occhi»Mark Antony Samson si è presentato oggi, martedì 17 marzo, nell’aula bunker di Rebibbia, davanti alla terza Corte d’Assise di Roma, dove è imputato... Contenuti utili per approfondire Omicidio Ilaria Sula Temi più discussi: Femminicidio Ilaria Sula, Samson in aula: Non ricordo nemmeno quante volte l’ho colpita. Mentii per proteggere mia madre; Femminicidio Ilaria Sula, la confessione di Mark Samson in aula; Ho colpito non so quante volte, la confessione di Mark Samson per il femminicidio di Ilaria Sula. I genitori: Per noi giustizia significa ergastolo; Femminicidio Ilaria Sula, Samson in aula: Colpita al volto non so quante volte. Omicidio Ilaria Sula, il racconto in aula di SamsonLo studente ammette l’omicidio e giustifica le false dichiarazioni per proteggere la madre condannata. Ricostruita la tragedia di via Homs ... rainews.it Terni, Ilaria Sula ammazzata dall'ex Mark Samson che parla al processo: i genitori della 22enne subiscono la ricostruzione dell'orroreTERNI - «In questa vicenda non ho detto sempre la verità perché quando mia madre non era ancora indagata cercavo di tutelarla». Mark Samson parla per otto ore ... ilmessaggero.it Femminicidio Ilaria Sula. L'ex reo confesso, non so spiegare neanche io che cosa mi è preso. Nel processo in corso nell'aula bunker di Rebibbia, Mark Samson, ha ricostruito le fasi che hanno portato all'omicidio, nel marzo del 2025 - facebook.com facebook Delitto #IlariaSula: in aula grande impressione per la deposizione della madre di #MarkSamson x.com