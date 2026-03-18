Omicidio di Rogoredo i pm contestano la premeditazione a Cinturrino | avrebbe aspettato la morte del pusher Mansouri prima di chiamare i soccorsi

I pubblici ministeri hanno contestato a Carmelo Cinturrino l’omicidio di Rogoredo, sostenendo che avrebbe pianificato l’atto. Secondo le accuse, Cinturrino avrebbe sparato alla testa a un pusher e, dopo aver atteso un tempo superiore ai 23 minuti, avrebbe chiamato i soccorsi. L’episodio è avvenuto il 26 gennaio nel bosco di Rogoredo, dove si è consumato il delitto.

Carmelo Cinturrino avrebbe fatto di tutto perché Abderrahim Mansouri non si salvasse. Dopo avergli sparato alla testa il 26 gennaio nel bosco di Rogoredo avrebbe atteso un tempo anche superiore, prima di chiamare il 118, rispetto a quei 22-23 minuti calcolati nella prima fase delle indagini. È un elemento, nuovo, presentato ieri dal pm di Milano Giovanni Tarzia, titolare dell’inchiesta col procuratore Marcello Viola, davanti al Riesame nell’udienza per il poliziotto. In sostanza, secondo i pm e stando alle indagini, sarebbe passato molto più tempo di quella ventina di minuti e Cinturrino avrebbe di fatto consapevolmente atteso che Mansouri morisse. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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