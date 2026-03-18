Offese sessiste in azienda 50mila euro di risarcimento | la sentenza che segna un punto di svolta

Una sentenza recente ha stabilito un risarcimento di 50mila euro per un caso di offese sessiste sul posto di lavoro. La decisione riguarda una dipendente che ha subito commenti e comportamenti inappropriati da parte di colleghi. La sentenza rappresenta un cambiamento importante nelle questioni di molestie e discriminazioni in ambito lavorativo. La decisione è stata presa in un procedimento giudiziario specifico e si riferisce a comportamenti contestati all’interno di un’azienda.

di Domenico Tambasco* Per anni le sentenze in materia di molestie sul lavoro hanno mostrato una contraddizione evidente: a fronte di condotte spesso umilianti e gravemente lesive della dignità delle lavoratrici, i risarcimenti riconosciuti dai tribunali sono stati frequentemente modesti, talvolta quasi simbolici. Una situazione che è stata definita il “paradosso dei risarcimenti al ribasso”. Una recente decisione del Tribunale di Treviso del 4 marzo 2026, n. 173, sembra però segnare un possibile punto di svolta. La pronuncia — che ha condannato i responsabili al pagamento di 50mila euro di danno morale — introduce infatti alcuni principi destinati, se confermati in futuro, a cambiare profondamente il modo in cui la giustizia affronta le molestie discriminatorie sul lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Offese sessiste in azienda, 50mila euro di risarcimento: la sentenza che segna un punto di svolta Articoli correlati Mobbing, niente risarcimento dall’azienda se la colpa è di un manager: la sentenzaChe cosa accade quando, in un caso di mobbing, viene esclusa la responsabilità del datore di lavoro? È possibile che a rispondere sia... Leggi anche: Dal collettivo offese volgari e sessiste a Giorgia Meloni, l'ira di FdI: "Serve rispetto" Tutto quello che riguarda Offese sessiste Argomenti discussi: Sessismo sul lavoro: azienda risarcisce dirigente. Dopo la lista degli stupri offese sessiste nel bagno della scuola: nuova scritta choc a SienaSiena, 22 gennaio 2026 – Offese sessiste nei confronti di una studentessa del ’Sarrocchi’. Ancora una volta in un bagno dell’istituto, dopo la ’lista degli stupri’ scoperta una settimana fa. Questa ... lanazione.it Insulti sessisti ad assessora in Sicilia, Savarino (FdI) si rivolge a legaliSono giorni che ricevo sui social una valanga di messaggi che hanno superato ogni limite: insulti sessisti, offese gratuite sulla mia persona, diffamazioni gravi che mettono in discussione la mia ... ansa.it