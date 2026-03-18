NXT 17.032026 Booker T’s celebration

Zona Wrestling si trova a Houston, dove si svolge la celebrazione di Booker T, protagonista dell’evento del 17 marzo 2026. La serata vede presenti numerosi appassionati e ospiti, pronti a rendere omaggio alla carriera dell’ex wrestler e commentatore. L’atmosfera è carica di entusiasmo mentre si preparano discorsi e momenti speciali dedicati a Booker T.

Ciao Bro di Zona Wrestling, siamo nuovamente a Houston, la casa dell’uomo che verrà celebrato oggi, Booker T. Hoka Hey!!! NXT Women’s Championship Match: Jacy Jayne(c)(WFatal Influence) vs Sol Ruca vs Zaria (3,5 5) Jacy potrebbe tranquillamente fare la terza che gode tra le 2 litiganti, ma decide di difendere il suo titolo con onore attaccando sia Sol che Zaria, più focalizzate l’una sull’altra che sul vincere la cintura. A turno la campionessa riesce a dominarle entrambe, con più facilità con Sol Ruca rispetto all’ostica australiana. Le 2 sfidanti rispondono con l’F5 e la Sol Snatcher, che però portano a conteggi solo di 2, li interrompono a vicenda. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - NXT 17.03.2026 Booker T’s celebration Articoli correlati NXT 03.03.2026 Ricky Saints è al livello SanremoCiao Bro di Zona Wrestling, Vengeance Day è alle porte e abbiamo un nuovo campione nordamericano ad aprire la puntata. WWE: Keanu Carver interrompe la celebrazione per Booker T ad NXTLa puntata del 17 marzo di NXT a Houston, in Texas, era stata pensata per onorare Booker T. NXT Watchalong | March 17 2026 | 3 Title Matches!