Nuovo ospedale della Martesana Melzo e Gessate alzano la mano La priorità | piano di rilancio dell’area

Nel corso della stessa sera, i consigli comunali di Melzo e Gessate hanno approvato due mozioni sulla costruzione del nuovo ospedale della Martesana, dopo quella di Gorgonzola. Entrambe le amministrazioni hanno espresso interesse per il progetto, anche se con differenze di approccio e priorità. Le decisioni sono state prese in seguito a discussioni ufficiali e votazioni formali nelle rispettive assemblee comunali.

Nuovo ospedale della Martesana, dopo quella di Gorgonzola le candidature “formali” di Melzo e Gessate: due mozioni sul tema, seppure con distinguo, approvate nella stessa sera nei consigli comunali. Al voto a Melzo una mozione unitaria, sottoscritta da maggioranza e opposizione. Invita sindaco e Giunta a "proporre in ogni sede opportuna la disponibilità di Melzo ad ospitare l’ospedale di primo livello, in considerazione degli asset disponibili", e in particolar modo dei buoni collegamenti e della disponibilità, ormai trentennale, di terreni adiacenti l’attuale Santa Maria delle Stelle. A Gessate la mozione è stata invece presentata dai gruppi di opposizione Centrodestra per Gessate e Insieme per Gessate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo ospedale della Martesana. Melzo e Gessate “alzano la mano”. La priorità: piano di rilancio dell’area Articoli correlati Un nuovo ospedale in Martesana?: "Melzo si candidi, ospitiamolo qui""Eventuale" nuovo ospedale di primo livello in Martesana, "si candidi Melzo ad ospitarlo", mozione pronta ad approdare in consiglio comunale. Nuovo ospedale in Martesana, Gorgonzola chiama la Regione: “Indispensabile al territorio”Gorgonzola (Milano), 4 febbraio 2026 -Al voto l’unanimità (meno uno), “meglio noi dei nostri colleghi in Consiglio regionale”: passa in aula la... Altri aggiornamenti su Nuovo ospedale Temi più discussi: Nuovo ospedale della Martesana. Melzo e Gessate alzano la mano. La priorità: piano di rilancio dell’area; Nuovo ospedale: si va avanti . Mozione bipartisan in Consiglio: Se dev’essere, che sia a Melzo; Ospedale unico della Martesana: candidatura bipartisan di Melzo a ospitarlo; Violenza sui sanitari, aggressioni in calo: 500 interventi negli ospedali (anche in Martesana) con il pulsante anti-aggressione. Nuovo ospedale: si va avanti . Mozione bipartisan in Consiglio: Se dev’essere, che sia a MelzoIl documento sottoscritto dai gruppi consiliari in rappresentanza della città sarà presentato in Consiglio Le criticità rappresentate in varie occasioni da Regione e Comuni: mancano strutture, serv ... ilgiorno.it Un nuovo ospedale in Martesana?: Melzo si candidi, ospitiamolo quiEventuale nuovo ospedale di primo livello in Martesana, si candidi Melzo ad ospitarlo, mozione pronta ad approdare in consiglio comunale. È stata presentata dal Partito democratico, ma già ... ilgiorno.it Inchiesta sul nuovo ospedale Monopoli-Fasano, UGL Salute Puglia: “Senza medici e infermieri, è solo un edificio”: “L’inchiesta che in queste ore riguarda il nuovo ospedale Monopoli-Fasano riaccende una domanda che cittadini e operatori sanitari si pongon - facebook.com facebook Un passo decisivo per il nuovo ospedale di Lanciano La @asl2abruzzo ha approvato il piano di fattibilità tecnico-economica. Progetto in @Regione_Abruzzo: obiettivo sbloccare 109 mln e avviare gara appalto entro 18 mesi da via libera I dettagli asl x.com