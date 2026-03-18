Nuovi rincari | il gasolio a 2,1 euro ai massimi da 4 anni Il governo avrebbe dovuto ridurre le accise 10 giorni fa

A Roma, il prezzo del gasolio ha raggiunto i 2,1 euro al litro, toccando il massimo da quattro anni. I carburanti continuano a salire, con il petrolio stabile intorno ai 100 dollari al barile, innescato dalla guerra in Iran e dal blocco dello stretto di Hormuz. Il governo è stato accusato di non aver ridotto le accise, malgrado i tempi siano ormai passati da oltre una settimana.

Roma, 18 marzo 2026 - Una corsa inarrestabile: aumentano ancora i prezzi dei carburanti, con il petrolio che continua a viaggiare intorno ai 100 dollari al barile a causa della guerra in Iran e del sostanziale blocco dello stretto di Hormuz. Il gasolio è a un passo da 2,1 euro al litro in media nazionale self service (massimo dal 22 marzo 2022), la benzina verso 1,86 euro al litro (massimo da fine luglio 2024). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta quotidiana, Q8 ha aumentato di sei centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di uno quelli del gasolio. Per Tamoil si registra un rialzo di quattro centesimi sulla benzina e di due sul gasolio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuovi rincari: il gasolio a 2,1 euro, ai massimi da 4 anni. “Il governo avrebbe dovuto ridurre le accise 10 giorni fa” Articoli correlati Caro-carburanti, gasolio ai massimi dal 2022: il governo studia un bonus da 100 euro per le famiglie meno abbientiContinua la corsa dei carburanti in Italia, con in particolare il rialzo del gasolio, arrivato ai massimi dal 2022. Nuovi aumenti per i prezzi dei carburanti: benzina oltre 1,7 euro al litro, gasolio ai massimi da più di due anniProsegue la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa, iniziata dopo gli attacchi di Israele e Usa all’Iran con nuovi rialzi sui listini dei prezzi... Altri aggiornamenti su Nuovi rincari Temi più discussi: Prezzi carburanti, quali sono le misure contro i rincari messe in campo dai Paesi europei?; Nuovi aumenti dei prezzi dei carburanti nonostante il calo del petrolio: diesel sopra i 2 euro al litro; Diesel oltre i 2 euro, Roma maglia nera dei rincari: la mappa dei prezzi e i quartieri più colpiti; Carburanti, nuovi rincari: gasolio oltre 2,1 euro in autostrada. Nuovi rincari per carburanti, inflazione e costo della vita: ulteriore accelerazione a marzoLa nuova stima aggiornata prevede un aumento dei costi per le famiglie di 600-900 euro annui per nucleo familiare medio ... secolo-trentino.com Dai campi alla pesca: i rincari allarmano il sistema produttivo anche in PugliaLa guerra in Iran e l’escalation delle tensioni in Medio Oriente stanno già producendo effetti concreti sull’economia reale, con ripercussioni immediate su due ... quotidianodipuglia.it Il mercato auto potrebbe affrontare nuovi rincari: secondo Federcarrozzieri, in caso di conflitto prolungato in Medio Oriente, il prezzo medio di un’auto nuova potrebbe aumentare fino a 1.450 euro, circa +5%. #Motorionline motorionline.com/auto-piu-care-… x.com Canale 3. . Nuovi rincari sulle bollette anche a Siena. Secondo l’analisi della CGIA di Mestre, gli aumenti legati a energia e carburanti peseranno per oltre 42 milioni di euro sulle famiglie della provincia. Una stima che, tradotta su base mensile, significa circa 3 - facebook.com facebook