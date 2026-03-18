Nuovi residenti Agevolazioni per i giovani

Il progetto “Vieni a vivere a Varese”, promosso dalla Camera di Commercio, mira a incentivare i giovani lavoratori a trasferirsi in città. In pochi mesi, l’iniziativa ha ricevuto migliaia di richieste di informazioni da parte di persone interessate a stabilirsi nel territorio. L’interesse è ancora crescente, e l’obiettivo è attrarre nuovi residenti giovani.

Il progetto “Vieni a vivere a Varese” continua a suscitare interesse. L’iniziativa lanciata qualche mese fa dalla Camera di Commercio per incentivare il trasferimento sul territorio di giovani lavoratori ha fatto registrare migliaia di contatti per richieste di informazioni. E al primo gruppo di beneficiari accolti a dicembre se ne aggiunge ora un secondo: anche per loro un momento di benvenuto nella sede dell’ente camerale con un welcome kit. Ad oggi sono in totale una trentina i lavoratori ammessi al voucher, che consiste in contributi per 6000 euro nell’arco di tre anni. Hanno soddisfatto tutti i requisiti previsti dal bando: età... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovi residenti. Agevolazioni per i giovani Articoli correlati Lavori al palazzo delle Esposizioni, agevolazioni per la sosta dei residentiPer quanto riguarda la circolazione, si ricorda che fino al 28 febbraio via Cà Pirota e il tratto di via Cantoni tra Largo Portello e l’ospedale... Marina di Ravenna: senso unico contestato, residenti e attività chiedono pass e agevolazioni per l’estate 2026.Il dibattito sul senso unico di viale delle Nazioni a Marina di Ravenna resta aperto, con imprenditori e rappresentanti del tessuto sociale che... Umbria critica alla nuova normativa sui Comuni montani: rischi per servizi e sviluppo Una selezione di notizie su Nuovi residenti Temi più discussi: Nuovi residenti. Agevolazioni per i giovani; Nessuno sconto fiscale per gli italiani residenti all’estero sulle case in Italia; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Regime forfettario 2026: agevolazioni e vantaggi della flat tax. Regime impatriati: il cambio di residenza in un’altra regione fa perdere l’agevolazione?Con la Risposta n. 76 dell’11 marzo l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati, disciplinato dall’art. 16 del Decreto legislativo ... ateneoweb.com Prima casa, niente sconto fiscale per gli italiani residenti all’estero: cosa cambiaLa novità riguarda i connazionali che risiedono all’estero per motivi diversi da quelli lavorativi. Per loro l’abitazione ereditata o acquistata in un Comune italiano diventa seconda ... quifinanza.it RITIRO TESSERE ELETTORALI Nuovi Residenti - Primo Ritiro: recarsi esclusivamente presso l’Ufficio elettorale presso il Municipio negli orari di apertura uffici: U.R.P. Monzuno telefono 051 6773311 Tessera terminata/smarrita o altre informazioni: è - facebook.com facebook Sempre grande controllo del territorio @PLRCparodyTM , nuovi residenti del centro storico e il problema degli affitti brevi. 2 postazioni a poca distanza sul ponte + frequentato di @Roma .Ce la fate cari Assessori a risolvere un problema o siete solo capaci di x.com