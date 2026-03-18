Nuova Dacia Striker RS | arriverà una versione sportiva?

È in arrivo una versione sportiva della nuova Dacia Striker RS. La vettura è stata progettata principalmente come auto pratica, economica e adatta alle famiglie, con motorizzazioni ibride o a GPL e un prezzo inferiore ai 25.000 euro. La versione RS si aggiunge alla gamma, senza però seguire una filosofia orientata al motorsport.

La nuova Dacia Striker nasce con una filosofia non votata al motorsport. Un auto pratica, economica e familiare (ibridaGPL, sotto i 25k, tanto spazio). Quindi una versione “RS” sarebbe quasi un anti-Dacia. ma proprio per questo interessante Nell’articolo un concept realistico di come potrebbe essere una Striker RS se Dacia decidesse di osare. L’immagine di copertina è stata creata con AI. Dacia Striker RS – idea realistica. Filosofia. Non una sportiva pura tipo hot hatch, ma: sportiva “low-cost intelligente” stile più aggressivo + guida più divertente senza snaturare il prezzo Dacia Un po’ come una “GTI povera”, ma furba. Motore (qui sta la chiave). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Dacia Striker RS: arriverà una versione sportiva? Articoli correlati Nuova Dacia Striker 2026: come sarà il nuovo suv in arrivo?La Dacia Striker è un nuovo modello di cui si parla in queste settimane, ma bisogna chiarire una cosa: non è ancora stata presentata ufficialmente. Nuova Dacia Striker 2026: sono queste le foto definitive?La Dacia Striker (nome usato da alcune anticipazioni stampa) è una nuova crossover compatta di segmento C con cui Dacia vuole offrire un SUV spazioso... Contenuti e approfondimenti su Nuova Dacia Striker Temi più discussi: Dacia Striker, il nuovo crossover familiare da 25.000 euro; Dacia Striker, il nuovo crossover ibrido per le famiglie da 25 mila euro; Dacia Striker, tutte le foto del nuovo suv; Dacia Striker, station wagon a ruote alte: a meno di 25.000 euro. Nuova Dacia Striker RS: arriverà una versione sportiva?Dacia Striker: per fare un po' di scalpore potrebbe arrivare una variante sportiva o comunque un allestimento aggressivo? ilgiornaledigitale.it Nuova Dacia Striker 2026: il SUV che costerà meno di tutti [FOTO]Dacia Striker: la station wagon rialzata scoprira a breve le sue vesti definitive. Ecco come dovrebbe essere davvero ... ilgiornaledigitale.it Dacia Striker: e se diventasse una famiglia I rendering apparsi sul web immaginano una gamma per la nuova Striker: una berlina, una crossover-coupé e perfino una taxi per Capri. #daciastriker - facebook.com facebook Nella sua storia ventennale da oltre 10 milioni di veicoli venduti, Dacia ha centrato più di un obiettivo, diventando un fenomeno di mercato che rivali non sono riusciti a copiare. Ecco perché il nome Striker, scelto per il nuovo crossover, è azzeccato x.com