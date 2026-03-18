La piscina di Riccione ha accolto la seconda sessione delle finali regionali di nuoto, con una partecipazione importante. I giovani atleti del Cus Ferrara hanno conquistato venticinque medaglie, dimostrando il miglioramento delle loro performance rispetto alla prima giornata. La manifestazione ha visto coinvolti numerosi partecipanti provenienti dalla regione, che hanno gareggiato in diverse categorie e specialità.

La piscina di Riccione ha ospitato la seconda sessione delle finali regionali di nuoto. Non era semplice ripetere le ottime prestazioni del primo turno, ma i ragazzi del Cus Ferrara sono riusciti nell’impresa, confermando la crescita del gruppo e l’ottimo stato di forma degli atleti. Il sabato pomeriggio è stato interamente dedicato al mezzofondo con i 1500 metri stile libero. A brillare sono stati Margherita Astolfi, che conquista l’oro nella categoria Ragazze con il tempo di 17’21”, crono che le vale il tempo limite per i Criteria e la qualificazione ai Campionati Nazionali di fondo di Piombino e Morgan Ori, categoria Junior, che compie... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto, successo per le prove regionali a Riccione. Venticinque medaglie per il Cus

Articoli correlati

Nuoto, Cus Ferrara brilla alle finali regionali: pioggia di medaglieGrande fine settimana per il Cus Ferrara Nuoto, impegnato a Riccione nella prima sessione delle finali regionali di categoria.

Nuoto, finali regionali: pioggia di medaglie e 39 personal best per la Polisportiva RiccioneConquistate 16 medaglie complessive (6 ori, 5 argenti e 5 bronzi) e soprattutto registrati 39 personal best su 86 gare disputate Grande fine...

Una raccolta di contenuti su Nuoto successo per le prove regionali a...

Temi più discussi: Successo a Darfo Boario Terme per la quarta edizione del Trofeo Valle dei Segni di nuoto; Nuoto, la Penta Vibo non si ferma più: a Lamezia quinto successo consecutivo nel circuito regionale ASI · ilvibonese.it; Nuoto Catania-Ortigia Academy, derby alla Scuderi per il riscatto; Forlì capitale del nuoto artistico per tre giorni: pioggia di medaglie per l'Accadueo Sincro.

Nuoto, successo per le prove regionali a Riccione. Venticinque medaglie per il CusLa piscina di Riccione ha ospitato la seconda sessione delle finali regionali di nuoto. Non era semplice ripetere le ... sport.quotidiano.net

Successo per la Kairos Nuoto Lamezia ai Campionati Regionali Esordienti A e BLamezia Terme - Sono state 13 le società protagoniste dei Campionati Regionali di Nuoto Esordienti A e B, che si sono disputati nell’ultimo weekend all’interno della piscina comunale Salvatore Giudic ... lametino.it

Tre volte campionessa d’Italia nel nuoto paralimpico, complimenti a Valeria Pappalardo! Il Comune si congratula con Valeria Pappalardo, nominata dall’Amministrazione ambasciatrice dello sport per tutti e per tutte, per lo straordinario risultato co - facebook.com facebook

Storie di talenti, dalla musica al nuoto sincronizzato. Oggi #10marzo ore 12.20 su #TV2000 puntata di @orasolaretv2000 con: Eduardo, Gino e Pacifico Acciarino, i Gemelli di Guidonia Gaia e Giorgia Cupaioli, campionesse di nuoto sincronizzato Paola Sal x.com